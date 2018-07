Frankfurt/Main (AFP) - (AFP) Nach der Bundestagswahl sind die Kurse an der Deutschen Börse in Frankfurt am Main am Montagmorgen praktisch unverändert in den Handel gestartet. Der Deutsche Aktienindex (Dax) notierte zu Handelsbeginn bei 8682,94 Punkten und damit 0,08 Prozent höher als zu Börsenschluss am Freitag.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.