Berlin (AFP) - (AFP) Nach dem Wahldebakel der FDP werden in der Partei Rücktrittsforderungen gegen Parteichef Philipp Rösler laut. Mehrere Spitzenliberale sprachen sich am Montag dafür aus, den bisherigen Vizevorsitzenden Christian Lindner zum neuen Chef der Bundes-FDP zu machen. "Ich werde Christian Lindner unterstützen", sagte Hessens Landeschef Jörg-Uwe Hahn vor Beginn einer Vorstandssitzung. Auf Lindner komme in der jetzigen Situation "eine besondere Verantwortung" zu. "Wir müssen uns neu aufstellen und neu ausrichten", sagte Hahn.

