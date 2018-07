Wiesbaden (AFP) Die FDP ist bei der hessischen Landtagswahl doch noch knapp in den Landtag eingezogen. Sie kam nach dem am Sonntagmorgen in Wiesbaden veröffentlichten vorläufigen amtlichen Endergebnis auf 5,0 Prozent. Die bisher regierende schwarz-gelbe Koalition hat damit aber keine Mehrheit mehr im Parlament.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.