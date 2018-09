Berlin (dpa) - Die "Hochzeits-Crasher" Vince Vaughn und Owen Wilson sind im Doppelpack zurück. In "Prakti.com" trauen sich die aussortierten Uhren-Vertreter Billy und Nick als Praktikanten in die schöne, bunte Google-Welt.

Dort ecken die Computer-Analphabeten mit ihren unkonventionellen und mitunter recht altmodischen Ideen an, wo sie nur können. Am Ende aber gewinnen sie doch und es menschelt gewaltig in diesem bunten, zweistündigen Google-Image-Film in der Regie von Shawn Levy. Vince Vaughn hat mit Jared Stern das Drehbuch geschrieben.

(Prakti.com, USA 2013, FSK ab 6 J., 122 Min., von Shawn Levy, mit Vince Vaughn, Owen Wilson, Rose Byrne)

Prakti.com