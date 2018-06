Paris (AFP) - (AFP) Der Chef von Frankreichs an der Regierung beteiligten Grünen, Pascal Durand, will sein Amt offenbar bald abgeben. Bei einer Parteisitzung sagte Durand nach Teilnehmerangaben vom Montag, auf dem Grünen-Parteitag im November werde er sich nicht erneut zur Wahl stellen. Durand selbst wollte dies in einer Stellungnahme zunächst nicht bestätigen und erklärte, er werde sich noch in dieser Woche zu seiner politischen Zukunft äußern.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.