Paris (AFP) Die Modewelt fiebert der Fashion Week in der französischen Hauptstadt entgegen: Am Dienstag wird in Paris die Modeschau für die Frühjahrs- und Sommermode 2014 eröffnet. Neun Tage lang werden die Kreationen an einigen der schönsten Orte von Paris gezeigt, darunter die Tuileries-Gärten neben dem Louvre-Museum. Für Wirbel sorgten im Vorfeld Rassismus-Anschuldigungen von Topmodels wie Naomi Campbell und Iman. In einem offenen Brief warfen sie den Modehäusern "Rassismus" vor, weil diese so gut wie keine dunkelhäutigen Models einsetzten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.