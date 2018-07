Hamburg (dpa) - Bert van Marwijk heißt der neue Trainer des HSV. Der Aufsichtsrat des Fußball-Bundesligisten stimmte am Abend als letztes Gremium der Verpflichtung des Niederländers zu. Der ehemalige Bondscoach kann damit Nachfolger von Thorsten Fink werden, von dem sich die Hanseaten vorige Woche getrennt hatten. Van Marwijk soll am Mittwoch vorgestellt werden und einen Zweijahresvertrag bekommen. Als Co-Trainer bringt er Roel Coumans mit, der bislang in Diensten des niederländischen Zweitligisten Fortuna Sittard stand.

