Hannover (SID) - Fußball-Bundesligist Hannover 96 macht sich mit frischem Selbstvertrauen auf den Weg zum zweiten Duell binnen zwölf Tagen bei Triple-Gewinner Bayern München. "Alle Welt rechnet mit einem Sieg der Bayern, aber wir fahren mit breiter Brust nach München", sagte Sportdirektor Dirk Dufner vor dem Zweitrunden-Spiel im DFB-Pokal am Mittwoch (20.30 Uhr/Sky). Trainer Mirko Slomka hat vor allem aus der 0:2-Niederlage beim FC Bayern vor rund einer Woche wichtige Erkenntnisse gezogen. "Wir hätten in der ersten Hälfte in Führung gehen müssen", sagte der 46-Jährige, der weiterhin auf Topstürmer Mame Diouf (Sprunggelenksverletzung), Steven Cherundolo (nach Knie-OP), Christian Pander (Bänderverletzung) sowie Felipe (Überbelastung an operierter Hüfte) verzichten muss.

Am Samstag hatte Slomkas Team mit dem 2:1 gegen den FC Augsburg den vierten Sieg im vierten Heimspiel der Bundesliga-Saison gefeiert. Auswärts holten die 96er bisher noch keinen Punkt.