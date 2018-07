Madrid (SID) - Fußball-Nationalspieler Sami Khedira ist am Montag in Madrid der Publikumspreis von der Initiative "Deutscher Fußball Botschafter" verliehen worden. Der 26 Jahre alte Mittelfeldspieler in Diensten des spanischen Rekordmeisters Real Madrid wird mit seinem Preisgeld die Stiftung der Königlichen unterstützen.