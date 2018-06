Mailand (SID) - Der 18-malige italienische Fußball-Meister AC Mailand muss ein Spiel ohne Fans austragen. Dies beschloss am Montag ein Sportrichter des italienischen Fußballverbands FIGC. Die Fans Milans hatten in der Partie gegen den SSC Neapel am Sonntag (1:2) Spieler des Dortmunder Champions-League-Gegners nach Ansicht des Verbandes "diskriminierend und damit strafbar" beleidigt.

Im Ton vergriffen hat sich offenbar wieder einmal auch Stürmer Mario Balotelli. Das 23 Jahre alte Enfant terrible sah wegen Schiedsrichterbeleidigung nach Abpfiff die Rote Karte und fehlt den Rossoneri damit in den kommenden drei Meisterschaftsspielen. Balotelli hatte nach seinem Anschlusstreffer zuvor bereits die Gelb-Rote Karte gesehen.