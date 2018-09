Hamburg (dpa) - Der frühere niederländische Nationaltrainer Bert van Marwijk wird wie erwartet neuer Trainer beim Hamburger SV. Eine Woche nach der Trennung von Thorsten Fink stimmte der Aufsichtsrat des Fußball-Bundesligisten am Montag van Marwijks Verpflichtung zu.

Der 61-Jährige Fußball-Lehrer soll einen Vertrag bis 2015 erhalten und am Mittwoch in der Hansestadt vorgestellt werden, teilte der HSV am Montagabend auf seiner Internetseite mit.

«Wir freuen uns darüber, dass wir mit van Marwijk einen Trainer für den HSV gewinnen konnten, der über große Erfahrung verfügt und seine Kompetenz mehrfach unter Beweis gestellt hat», sagte Sportchef Oliver Kreuzer über den Fink-Nachfolger. Der neue HSV-Trainer soll ein geschätztes Gehalt von 1,4 Millionen Euro pro Jahr erhalten. Der ehemalige Bondscoach bringt seinen Landsmann Roel Coumans als Co-Trainer mit an die Elbe. Die von ihm ebenfalls angestrebte Beratertätigkeit von Welt- und Europameister Andreas Möller lehnte die HSV-Führung hingegen ab.

Van Marwijk hat in Deutschland von 2004 bis 2006 Borussia Dortmund trainiert und führte die Auswahl der Niederlande 2010 in Südafrika in das dann verlorene WM-Finale gegen Spanien. Vor einem Jahr trat er vorzeitig von seinem Posten zurück, nachdem die Mannschaft des Vizeweltmeisters bei der Europameisterschaft in Polen und der Ukraine schon in der Vorrunde ausgeschieden war.

Im DFB-Pokal-Heimspiel am Dienstag gegen Zweitliga-Spitzenreiter SpVgg Greuther Fürth soll noch Interimscoach Rodolfo Cardoso das Team des Tabellen-16. betreuen. Cardoso saß bereits am vergangenen Samstag bei der 0:2-Heimniederlage gegen Werder Bremen auf der Bank.

Fink-Nachfolger van Marwijk soll erst nach der Zweitrunden-Pokalpartie vorgestellt werden. Alles andere hätte noch mehr Unruhe vor dem für den klammen Verein auch finanziell wichtigen Wettbewerb gebracht. «Der Gegner ist nicht leicht», gab Cardoso zu bedenken. «Für uns ist das Spiel eine ganz wichtige Sache. Es geht um viel Geld.» Für den Einzug ins Achtelfinale kämen mit mindestens einer halben Million Euro dringend benötigte Einnahmen in die leere Vereinskasse.

Van Marwijk trifft im Hamburg auch auf Rafael van der Vaart. Der HSV-Kapitän begrüßte seinen Landsmann schon mit warmen Worten, auch wenn beide im Nationalteam nicht immer gut miteinander zurechtkamen. Gegen Fürth muss van der Vaart nach schlechten Liga-Auftritten gegen Dortmund (2:6) und Bremen beweisen, dass der HSV Erstliga-tauglich ist und er selbst die Bezeichnung Führungsspieler verdient. Zumal beim HSV Tomas Rincon (Kieferbruch) ausfällt. Milan Badelj und Maximilian Beister sind angeschlagen.

Bert van Marwijk im Kurzporträt:

Bert VAN MARWIJK

Geboren: 19. Mai 1952 in Deventer/Niederlande

Privates: Verheiratet mit Marian, Tochter Andra ist verheiratet mit dem früheren Bayern-Profi und ehemaligen niederländischen Nationalspieler Mark van Bommel

Stationen als Spieler: u.a. AZ Alkmaar, MVV Maastricht, 1 Länderspiel

Stationen als Trainer: u.a. 1998-2000 Fortuna Sittard, 2000-2004 Feyenoord Rotterdam, 2004-2006 Borussia Dortmund, 2007-2008 Feyenoord Rotterdam, 2008-2012 Nationalmannschaft der Niederlande, seit September 2013 Hamburger SV

Erfolge als Trainer: 2002 UEFA-Cup-Sieger mit Feyenoord Rotterdam im Finale gegen Borussia Dortmund (3:2), 2010 Vizeweltmeister, 2010 niederländischer Trainer des Jahres