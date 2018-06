Teheran (AFP) - (AFP) Nach jahrzehntelanger Bauzeit hat Teheran von Russland die Kontrolle über die Atomanlage Buschehr im Süden des Iran übernommen. Das von Russland erbaute Kraftwerk mit einer Kapazität von 1000 Megawatt unterstehe von nun an den iranischen Behörden, sagte der Chef der iranischen Atomenergiebehörde, Ali Akbar Salehi, am Montag. Russland übernehme aber zwei Jahre lang die Garantie für die Anlage. So lange blieben mehrere russische Experten vor Ort.

