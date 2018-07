Den Haag (AFP) Der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) in den Haag hat dem angeklagten kenianischen Vizepräsidenten William Ruto am Montag gestattet, sich für eine Woche nach Kenia zu begeben. Damit solle Ruto die Möglichkeit haben, sich in die Bemühungen zur Beilegung der Geiselkrise in Nairobi einzuschalten. Die Verteidigung hatte eine zweiwöchige Aussetzung des Prozesses gefordert. Rutos Anwalt kündigte an, dass sein Mandant die Niederlande gegen 11.00 Uhr verlassen werde.

