Nairobi (AFP) Fast drei Tage nach der Erstürmung eines Einkaufszentrums durch Extremisten in Nairobi haben die Einsatzkräfte den weitläufigen Komplex nach kenianischen Regierungsangaben gesichert. "Wir haben das Westgate unter Kontrolle", schrieb das Innenministerium am Montagabend im Kurzbotschaftendienst Twitter. Kurz zuvor hatte ein Regierungssprecher der Nachrichtenagentur AFP gesagt, es seien offenbar keine Geiseln mehr in dem weitläufigen Gebäudekomplex. Sicherheitskräfte würden das Einkaufszentrum durchkämmen und seien bislang nicht auf Widerstand gestoßen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.