Mexiko-Stadt (AFP) Der kolumbianische Lyriker und Erzähler Alvaro Mutis ist tot. Der Schriftsteller starb am Sonntag im Alter von 90 Jahren, wie der mexikanische Nationale Rat für Kultur und Künste im Internetdienst Twitter mitteilte. Dort übermittelte er den Angehörigen und Freunden des Verstorbenen sein Beileid. Der in Bogotá geborene Mutis lebte seit 1956 in Mexiko. Seine Kindheit hatte er in Belgien verbracht, wo sein Vater als Diplomat arbeitete.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.