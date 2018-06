Kairo (dpa) - In Ägypten ist die Muslimbruderschaft für illegal erklärt worden. Ein Gericht in Kairo erließ das Verbot in einem Eilverfahren. Gleichzeitig beschloss der Richter, das Vermögen und die Immobilien der Islamistenbewegung sollten von der Regierung beschlagnahmt werden. Die Muslimbruderschaft hatte vor drei Monaten noch den Präsidenten und die Mehrheit der Minister gestellt. Nun steht sie schlechter da als unter dem 2011 gestürzten Präsidenten Husni Mubarak.

