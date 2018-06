Stockholm (AFP) Sechs Jahre nach seinem vierten Sachstandsbericht meldet sich der Weltklimarat IPCC in der Debatte über die globale Erwärmung wieder zu Wort: Am Montag trafen in Stockholm Vertreter der 195 Mitgliedsstaaten des UN-Gremiums zusammen, um die Zusammenfassung des ersten Teils des fünften IPCC-Sachstandsberichts zu verabschieden. Die Teilnehmer gehen das etwa 30-seitige Dokument Satz für Satz durch, am Freitag soll die Verabschiedung dann abgeschlossen werden.

