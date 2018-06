Nairobi (dpa) - Die Situation im seit Samstag von Islamisten besetzten Einkaufszentrum Westgate in Nairobi spitzt sich zu: Am Mittag ereigneten sich offenbar mehrere aufeinanderfolgende Explosionen in dem vierstöckigen Gebäude. Kurz darauf stieg dichter schwarzer Rauch auf. Beobachter rechnen damit, dass die Zahl der Opfer weiter steigen könnte. Bis zum Mittag meldete das Rote Kreuz insgesamt 69 Todesopfer der Attacke der Islamisten. 63 Menschen wurden noch vermisst. Unter den Toten sind auch zahlreiche Ausländer.

Die Täter gehören zur somalischen Al-Shabaab-Miliz.

