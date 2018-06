Tel Aviv (dpa) - Ein israelischer Diplomat hat bestätigt, dass sein Land Kenia im Umgang mit dem Geiseldrama in einem Einkaufszentrum in Nairobi hilft. "Wir sind vor Ort und liefern Unterstützung", sagte der stellvertretende Botschafter Israels in Kenia, Yaki Lopez, im Gespräch mit der Nachrichtenseite ynet. Er woltejedoch keine weiteren Einzelheiten nennen. Israel hat Berichte über eine Beteiligung an dem Einsatz von Elitetruppen bislang nicht offiziell bestätigt.

