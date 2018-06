Addis Abeba (dpa) - In Nairobi hat das Militär beim Einsatz gegen die Islamisten in einem Einkaufszentrum zwei Terroristen getötet. Fast alle Geiseln seien befreit worden, heißt es vom kenianischen Innenministerium. Man habe die Situation unter Kontrolle, es gebe keinen Grund zum Alarm. Die Sicherheitskräfte kontrollieren den Angaben zufolge mittlerweile alle Stockwerke. Die Terroristen hatten das Einkaufszentrum am Samstag gestürmt, mindestens 69 Menschen getötet und Geiseln genommen.

