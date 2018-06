Bangkok (AFP) Eigentlich wollte sie sich nur mit dem niedlichen Tier ihren vielen Fans zeigen - nun hat Popstar Rihanna in Thailand für viel Ärger gesorgt. Die aus Barbados stammende Sängerin postete auf den Internetdiensten Twitter und Instagram ein Foto, das sie im Touristenressort Phuket zusammen mit einem Faulaffen zeigt. Was Rihanna offensichtlich nicht wusste: Die auch als Loris bekannten Tiere sind in Thailand geschützt, sie dürfen nicht für Touristenfotos in Stellung gebracht werden.

