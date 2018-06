Genf (dpa) - Mehr Partner, weniger Kondome: Experten der Vereinten Nationen warnen vor wachsender Nachlässigkeit im Umgang mit dem HIV-Risiko. Die Zahl der HIV-Neuinfektionen und der an Aids Gestorbenen sei in den vergangenen Jahren zwar beständig gesunken. In vielen afrikanischen Ländern steige aber die Zahl derer, die mehrere Sexpartner hätten. Gleichzeitig werde in den Staaten Elfenbeinküste, Niger, Senegal und Uganda die Verhütung mit Kondom seltener eingesetzt, hieß es im UN-Jahresbericht zu HIV/AIDS. Im vergangenen Jahr hatten sich 2,3 Millionen Menschen weltweit mit HIV angesteckt.

