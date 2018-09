Vesoul (AFP) - (AFP) Wegen Morddrohungen gegen Lehrer und Schüler einer jüdischen Schule ist ein junger Mann in Frankreich zu einem Jahr Haft verurteilt worden. Ein Strafgericht im ostfranzösischen Vesoul verhängte am Montagnachmittag insgesamt zwei Jahre Haft gegen den 20-Jährigen, davon ein Jahr auf Bewährung. Der Mann hatte demnach per Telefon die Drohungen gegen die Schule im südfranzösischen Toulouse gerichtet, vor der im März 2012 der islamistische Attentäter Mohamed Merah drei Kinder und einen Lehrer erschossen hatte.

