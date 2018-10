Nyon (SID) - Trainer Jürgen Klopp von Fußball-Vizemeister Borussia Dortmund wird für seinen Ausraster im Champions-League-Spiel beim SSC Neapel (1:2) für ein Spiel gesperrt. Damit muss der 46-Jährige das Heimspiel gegen Olympique Marseille (1. Oktober) von der Tribüne aus verfolgen. Eine entsprechende Meldung der Bild-Zeitung bestätigte die Europäische Fußball-Union (UEFA) auf SID-Anfrage am Dienstag.

Bei der Strafe handelt es sich um eine automatische Sperre, über weitere Sanktionen wird die UEFA-Disziplinarkommission am 2. Oktober entscheiden. Klopp war in Neapel nach seiner Verbalattacke auf den Vierten Offiziellen des Innenraums verwiesen worden und hatte die Begegnung nach der Pause auf einem TV-Gerät in der Hausmeister-Kabine des Stadions verfolgt.