Hamburg (SID) - Bert van Marwijk (61) steht nach eigener Aussage als neuer Trainer beim Fußball-Bundesligisten Hamburger SV vor einer Mammutaufgabe. "Das Team ist im Augenblick sehr verunsichert. Es spielt nicht gut und es gibt zu viele Gegentore", sagte der Niederländer, der bei den Hanseaten die Nachfolge des vor einer Woche entlassenen Thorsten Fink antritt, dem Radiosender NOS: "Meine Aufgabe ist es, wieder mehr Struktur zu schaffen und Deutlichkeit über das Spielsystem zu geben. Wir müssen so schnell wie möglich vom unteren Tabellenplatz wegkommen."

Die Partie in der zweiten Runde des DFB-Pokals gegen die SpVgg Greuther Fürth am Dienstagabend wollte van Marwijk im Fernsehen verfolgen. "Ich werde nicht im Stadion sein. Mittwoch werde ich das Team das erste Mal treffen. Das wird sehr spannend. Das erste Treffen ist sehr wichtig", äußerte van Marwijk, der in der Bundesliga bereits Borussia Dortmund (2004 bis 2006) betreut und die Niederlande bei der Weltmeisterschaft 2010 ins Endspiel geführt hatte.

Mit vier Punkten aus sechs Spielen rangiert der HSV nur auf Platz 16 der Tabelle - viel zu wenig für die als selbsternannter Europa-League-Aspirant in die Saison gestarteten Hanseaten. Van Marwijk gibt sich trotz der schwierigen Aufgabe gelassen: "Der HSV hat normalerweise immer das Ziel, unter die ersten Sechs zu kommen. Ich finde es nicht schlimm, diesen Weg zu gehen." Am kommenden Samstag sitzt er beim Spiel gegen Eintracht Frankfurt (18.30 Uhr/Sky) erstmals als Trainer auf der HSV-Bank.

Die Hanseaten hatten van Marwijks Verpflichtung am Montagabend offiziell bekannt gegeben. Der Niederländer erhält beim HSV einen Vertrag bis 2015 und soll jährlich rund 1,4 Millionen Euro verdienen. Am Mittwoch soll er offiziell vorgestellt werden.

Der Schwiegervater von Bayerns Münchens ehemaligen Mittelfeldspieler Mark van Bommel ist der vierte Niederländer auf der HSV-Bank. Martin Jol löste am 1. Juli 2008 seinen gut 17 Monate amtierenden Landsmann Huub Stevens ab, ehe Ricardo Moniz ab April 2010 für rund zwei Monate auf Interimsbasis die sportliche Verantwortung beim Bundesliga-Gründungsmitglied übernahm. Zuletzt war van Marwijk von 2008 bis 2012 Bondscoach der niederländischen Nationalmannschaft.