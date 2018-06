Nairobi (AFP) - (AFP) Am vierten Tag der Belagerung eines Einkaufszentrums im kenianischen Nairobi haben Spezialkräfte am frühen Dienstagmorgen noch mit wenigen Angreifern gekämpft. Es gebe noch Gefechte mit "ein oder zwei" islamistischen Kämpfern, sagten mit dem Einsatz vertraute Sicherheitskräfte einem Korrespondenten der Nachrichtenagentur AFP vor Ort. Die Angreifer hielten sich in einem oberen Stockwerk des weitläufigen Gebäudekomplexes in Kenias Hauptstadt auf. Nach Angaben von Augenzeugen waren bei Sonnenaufgang immer wieder Schüsse und Explosionen zu hören.

