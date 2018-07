Madrid (dpa) - Spaniens König Juan Carlos ist erneut unters Messer gekommen. Der Austausch seiner Hüftprothese an der linken Seite habe am späten Abend in der Madrider Universitätsklinik Quirón begonnen, teilte das Königshaus ohne weitere Informationen mit. Wenige Stunden vor dem Eingriff hatte der 75-jährige Monarch noch gearbeitet und sich dabei in bester Laune präsentiert. Die erst im November wegen einer Arthrose an der linken Seite eingesetzte Hüftprothese muss wegen einer seltenen Infektion ausgetauscht werden.

