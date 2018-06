Düsseldorf (dpa) - Ein verdächtiges Gepäckstück hat am Flughafen in Düsseldorf am Abend zu einem Großeinsatz und erheblichen Behinderungen geführt. Nach Polizeiangaben sollten alle Terminals evakuiert und die Autobahnzufahrten gesperrt werden, damit die Fluchtwege frei bleiben. Das verdächtige Gepäckstück wurde an einem Schalter in der Abflugebene entdeckt, sagte ein Polizeisprecher.

