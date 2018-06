Berlin (dpa) - Erdmöbel sind zurück und haben sich für ihr neues Album "Kung Fu Fighting", das offiziell am 27. September erscheint, einen Nachschlag zur Wahl überlegt.

Auf der Webseite der Wahl-Kölner kann man mit Hilfe eines "KungFuMats" den Zufall entscheiden lassen, um die Songs des neuen Albums zu hören - Videos inklusive.

Erdmöbel waren schon immer eine Band, die Spaß macht. Aberwitzige Worterfindungen und archäologische Ausgrabungen aus der verschütteten Verbalwelt haben der skurrilen und schrulligen Band, die so gerne in ihren Songs auf Reisen geht, eine Ausnahmestellung in der Pop-Landschaft gesichert.

Alle Geheimnisse von "King Fu Fighting" haben Erdmöbel aber noch nicht gelüftet. Song Nummer zehn ist noch geheim. Am 3. Oktober starten Erdmöbel in Bremen ihre große Deutschlandtournee.

Erdmöbel KungFuMat