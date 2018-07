Berlin (dpa) - Grünen-Fraktionschef Jürgen Trittin hat seinen Rückzug von seinem Amt angekündigt. Er trete nicht wieder an, sagte er laut Teilnehmern in einer Fraktionssitzung in Berlin.

