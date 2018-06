Berlin (dpa) - Piraten-Chef Bernd Schlömer hat nach dem enttäuschenden Abschneiden der Partei bei der Bundestagswahl seinen Rücktritt angekündigt.

Über den Kurznachrichtendienst Twitter verbreitete er die Botschaft: "Tschüß #Piraten! Das war es für mich. Ich ziehe mich zurück. Vielen Dank für 4 1/2 tolle Jahre im #BuVo." Schlömer war im April 2012 zum Parteichef der Piraten gewählt worden, zuvor gehörte er in verschiedenen Funktionen dem Bundesvorstand (BuVo) an.

Die Piraten hatten bei der Wahl am Sonntag nur 2,2 Prozent der Stimmen erhalten. Zuvor war ihnen der Einzug in mehrere Landtage gelungen. Voraussichtlich wird der geplante Bundesparteitag Ende November in Bremen einen neuen Vorstand wählen. Als mögliche Kandidaten wurden bereits die frühere Geschäftsführerin Marina Weisband und der Berliner Abgeordnete Christopher Lauer genannt.

Schlömer sagte "Spiegel Online": "Es ist Zeit, frische Leute aufzufordern, Politik zu machen. Ich möchte einer notwendigen Profilierung nicht im Weg stehen." In Anspielung auf die Kritik am Grünen-Spitzenkandidaten Jürgen Trittin sagte er: "Der Shitstorm gegen Trittin hat mir gezeigt, dass ich nicht so negativ bewertet enden möchte."