Madrid (AFP) Ein Sonderkorrespondent der spanischen Zeitung "El Periódico" ist nach Angaben des Blattes in Syrien entführt worden. Marc Marginedas befinde sich seit dem 4. September "in den Händen einer Rebellengruppe", schrieb die Zeitung am späten Montagabend auf ihrer Webseite. An diesem Tag habe es den bislang letzten Kontakt zwischen dem Journalisten und der Redaktion gegeben. "Mehreren Quellen" zufolge sei Marginedas am Rande der westsyrischen Stadt Hama entführt worden, wo er in einem Auto mit Fahrer unterwegs gewesen sei. Bisher habe sich niemand zur Verschleppung des Reporters bekannt.

