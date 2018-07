Beirut/Amman (AFP) - (AFP) Bei einem Bombenanschlag am südlichen Stadtrand von Damaskus sind nach Angaben von Menschenrechtsaktivisten mindestens sieben Menschen getötet und rund 15 weitere verletzt worden. Nach Informationen der oppositionsnahen Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte ging die Autobombe am Dienstag in dem weitgehend von Rebellen kontrollierten Viertel Tadamun hoch - allerdings in einer Gegend, die unter Kontrolle der syrischen Armee steht. Das syrische Staatsfernsehen machte die Aufständischen für den Anschlag verantwortlich.

