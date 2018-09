Nairobi (dpa) - Rund 60 Stunden nach dem Angriff islamistischer Terroristen auf das Westgate-Einkaufszentrum in Nairobi scheint eine Lösung in Sicht: Die Sicherheitskräfte haben nach Angaben des Innenministeriums die Kontrolle zurückgewonnen. "Wir gehen davon, dass alle Geiseln frei gekommen sind", teilte das Ministerium per Twitter mit. Innenminister Ole Lenku hatte bereits zuvor erklärt, ein Ende des Geiseldramas sei absehbar. Die Terroristen töteten mindestens 62 Menschen, rund 175 wurden verletzt.

