New York (AFP) Nach den moderaten Tönen aus dem Iran hat sich US-Präsident Barack Obama offen für eine Annäherung der beiden Länder gezeigt. "Ich glaube fest, dass der diplomatische Weg ausprobiert werden muss", sagte Obama am Dienstag vor der UN-Vollversammlung in New York. Beide Länder könnten ihre schwierigen Beziehungen allerdings "nicht über Nacht" überwinden. Der Präsident forderte Teheran auf, den "versöhnlichen Worten" der vergangenen Tage "transparentes" und "überprüfbares" Handeln folgen zu lassen.

