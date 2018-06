New York (AFP) - (AFP) Brasiliens Präsidentin Dilma Rousseff hat bei der UN-Generaldebatte die Spionage durch den US-Geheimdienst NSA angeprangert. "Eine derartige Einmischung ist eine Verletzung des Völkerrechts", sagte Rousseff am Dienstag in New York. Das Argument Washingtons, dass diese "illegalen Abhörmaßnahmen" dem Schutz vor Terroristen dienten, sei "unhaltbar". "Brasilien weiß, sich selbst zu beschützen", sagte sie.

