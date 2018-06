Leipzig (dpa) - Der Leipziger Hauptbahnhof ist komplett gesperrt worden. Bis Sonntagmorgen um 8.00 Uhr fahren keine Züge mehr. Ursache sind Arbeiten am neuen City-Tunnel, der in das bestehende Bahn-Netz integriert werden soll. Dafür muss die komplette Software der Elektronik ausgetauscht werden. Der Tunnel soll am 14. Dezember eröffnet werden. In Leipzig fahren bis Sonntag im Fern- und Nahverkehr Busse. Außerdem werden mehr Straßenbahnen eingesetzt.

