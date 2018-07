Berlin (dpa) - Noch vor der Bildung einer neuen Bundesregierung zeichnet sich eine personelle Veränderung am Kabinettstisch von Kanzlerin Angela Merkel ab. Bundesverbraucherministerin Ilse Aigner, die in den bayerischen Landtag gewählt wurde, wird ihr Amt wie angekündigt vorzeitig zurückgeben. Der genaue Termin steht aber noch nicht fest. Über eine Stellvertretung in der verbleibenden Amtszeit der schwarz-gelben Regierung muss das Kanzleramt entscheiden.

