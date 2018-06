Hongkong (AFP) - (AFP) Der chinesische Internet-Handelsriese Alibaba bläst einem Bericht zufolge seinen geplanten Börsengang in Hongkong ab und will diesen stattdessen an der Börse in New York vornehmen. Das Unternehmen habe bereits eine Anwaltsfirma in den USA mit der Arbeit am dortigen Börsengang beauftragt, berichtete das "Wall Street Journal" (Mittwochsausgabe) unter Berufung auf eine mit den Vorgängen vertraute Quelle.

