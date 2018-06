Paris (AFP) Der Nachfolger des Opel-Zafira könnte einem Medienbericht zufolge in einem Werk des französischen Autobauers PSA Peugeot Citroën hergestellt werden. Im Zuge der Anfang 2012 zwischen PSA und dem US-Autobauer General Motors (GM) geschlossenen strategischen Allianz könnte das Fahrzeug der GM-Tochter Opel in der PSA-Fabrik in der ostfranzösischen Stadt Sochaux gefertigt werden, berichtete die französische Wirtschaftszeitung "Les Echos" am Mittwoch.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.