Los Angeles (dpa) - Die US-Schauspielerin Ellie Kemper ("Brautalarm") hat eine Rolle an der Seite von Cameron Diaz und Jason Segel ergattert. Kemper werde bei der Komödie "Sex Tape" mit an Bord sein, berichtete der "Hollywood Reporter".

Sie spiele eine Freundin des Film-Ehepaars Segel ("How I Met Your Mother") und Diaz ("Verrückt nach Mary"). Der Film handelt von einem Ehepaar, das sein Sexleben mit einem Video aufpeppen will. Versehentlich gerät das Video jedoch in die Hände ihrer Mutter, des Briefträgers und einiger anderer Menschen - und das Ehepaar versucht verzweifelt, es wieder zurück zu bekommen.