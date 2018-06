Braunschweig (SID) - Trainer Torsten Lieberknecht von Aufsteiger Eintracht Braunschweig muss für unbestimmte Zeit auf seinen Kapitän Dennis Kruppke verzichten. Der Angreifer kann aufgrund eines viralen Infekts derzeit nicht am Mannschaftstraining des Fußball-Bundesligisten teilnehmen. Das gab der Klub am Mittwoch bekannt. Ob Kruppke auch das Heimspiel am kommenden Sonntag gegen den VfB Stuttgart (17.30 Uhr/Sky) verpasst, steht noch nicht fest.

Derweil hat Defensivallrounder Marcel Correia (Muskelsehnen-Verletzung) seine Reha in Mainz beendet und wird nun unter Athletik-Trainer Jürgen Rische ein individuelles Aufbauprogramm absolvieren.