Palermo (SID) - Nach nur sechs Spieltagen ist Gennaro Gattuso als Trainer des italienischen Erstliga-Absteigers US Palermo entlassen worden. Die Trennung vom 35 Jahre alten Fußball-Weltmeister von 2006 gab der Serie-B-Klub auf seiner Homepage bekannt. Die Nachfolge tritt Giuseppe Iachini, ehemaliger Coach des AC Siena, an.

Gattuso, der mit seinem Team nur sieben Punkte erreichte und den 13. Tabellenplatz mit seinem Team belegte, hatte einen Einjahresvertrag mit Option für zwei weitere Jahre in Palermo erhalten. In der vergangenen Saison war Gattuso Spielertrainer des schweizerischen Erstligisten FC Sion. Der Ex-Star des AC Mailand hatte Coach Giuseppe Sannino in Palermo ersetzt, der nach dem Abstieg das Handtuch geworfen hatte.