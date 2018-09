London (AFP) Kleidung mit Leoparden- oder Zebramuster gilt als cool - ist allerdings unpassend für einen Besuch im Zoo. Weil einige Tiere verwirrt reagierten, hat ein britischer Tierpark nun Kleidung mit sogenannten Animal Prints verboten. "Wir haben ein Animal-Print-Verbot verhängt", teilte der südwestlich von London gelegene Park Chessington World of Adventures am Mittwoch mit. Das sei eine Reaktion auf die Verwirrung der Tiere, die bei der "Zufari"-Tour zu sehen seien. Bei dieser Safari-ähnlichen Fahrt in Geländewagen durch die Gehege kommen die Besucher Tieren wie Giraffen oder Nashörnern sehr nah.

