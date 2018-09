Berlin (dpa) - Google will mehr Ordnung in Nutzerkommentare auf seiner Videoplattform Youtube bringen. Künftig sollen Kommentare von bekannten Personen, den Produzenten der Videos oder eigenen Kontakten der Zuschauer hervorgehoben werden.

Dies erklärte Youtube-Manager Nundu Janakiram am Dienstag (Ortszeit) in einem Blogeintrag. Dazu verzahnt Google Youtube noch enger mit dem eigenen Sozialen Netzwerk Google Plus. So sollen Kommentare aus dem Google-Plus-Freundeskreis der Nutzer direkt unter den Videos angezeigt werden. Damit will Google offenbar auch Nutzer der populären Youtube-Seite zum Google-Plus-Netzwerk locken.

Bisher sind die Kommentare auf Youtube zeitlich geordnet, die neuesten erscheinen oben. Youtube ist für die oft geringe Qualität der Nutzerkommentare bekannt. Nutzer, die eigene Videos hochladen, sollen nun mehr Möglichkeiten zur Moderation bekommen. Die Umstellung solle "in den kommenden Monaten" erfolgen, schrieb Janakiram.

