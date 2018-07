Aden (AFP) - (AFP) Im Jemen haben mutmaßliche Al-Kaida-Kämpfer 21 verschleppte Polizisten freigelassen. Die Beamten seien frei gekommen, nachdem Stammesvertreter in dem Fall vermittelt hätten, sagte ein Mitarbeiter der jemenitischen Sicherheitskräfte am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP. Ein Stammesvertreter bestätigte, dass die Polizisten in der bergigen Region Mahfad frei gelassen worden seien. Eine Gegenleistung dafür habe es nicht gegeben.

