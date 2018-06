Nairobi (AFP) Der Anschlag auf das Einkaufszentrum in der kenianischen Hauptstadt Nairobi ist nach Informationen der "New York Times" wochenlang vorbereitet worden. Die Attentäter hätten in Somalia für den Überfall trainiert, in dem Einkaufszentrum zuvor Waffen deponiert und mit Komplizen in der Westgate Shopping Mall zusammengearbeitet, berichtet die Zeitung in ihrer Mittwochsausgabe unter Berufung auf US-Regierungskreise. So hätten sie in dem Gebäudekomplex auch ein Maschinengewehr untergebracht, das dann gegen die kenianischen Sicherheitskräfte eingesetzt wurde.

