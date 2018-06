Düsseldorf (dpa) - Der herrenlose Koffer am Düsseldorfer Flughafen enthielt mehrere Kilo Rauschgift. Spezialisten hatten den Koffer am Abend geöffnet, ein Schnelltest und Drogenspürhunde bestätigten, dass Rauschgift darin war. Der Koffer hatte für eine dreistündige Sperrung des Flughafens gesorgt. Flüge fielen aus oder mussten umgeleitet werden. Fluggäste saßen fest. Was genau den Drogenkoffer so gefährlich erscheinen ließ, hat die Polizei noch nicht gesagt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.