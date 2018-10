Winnenden (dpa) - Die Stadt Winnenden will die Eltern des Amokläufers Tim K. auf Schadenersatz verklagen. Das hat der Gemeinderat beschlossen. Außergerichtliche Verhandlungen hätten bisher keine Einigung gebracht. Es geht um 9,4 Millionen Euro für Folgekosten der Gewalttat vor mehr als vier Jahren. Die Stadt möchte zum Beispiel Geld zurück, das für Umbauarbeiten an der Schule ausgegeben wurde. Am 11. März 2009 hatte der 17-jährige Tim K. mit der Waffe seines Vaters 15 Menschen und sich selbst erschossen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.