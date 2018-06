Danzig (SID) - Aus der Traum vom goldenen Herbst: Die deutschen Volleyballer sind bei der EM in Polen und Dänemark im Viertelfinale gescheitert. Fünf Tage nach dem 3:2-Erfolg in der Vorrunde unterlag das Team des Bundestrainers Vital Heyen im zweiten Duell mit dem Olympia-Vierten Bulgarien 1:3 (30:28, 25:27, 22:25, 20:25) - die Sehnsucht nach der ersten EM-Medaille überhaupt bleibt unerfüllt. Wie schon bei den Olympischen Spielen in London waren die Bulgaren in der Runde der letzten Acht Endstation.

"In einem Viertelfinale geht es nicht darum, gut zu spielen. Man hat uf beiden Seiten gesehen, dass es ein Match mit Endspielcharakter war. In London haben wir im Viertelfinale nicht selbst gespielt, als es gegen die Bulgaren ging, heute dagegen schon", sagte Heynen. Die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) beendete die EM auf dem sechsten Platz und muss weiter auf ihren ersten Halbfinaleinzug seit 1993 warten. Nur zweimal ist es einer gesamtdeutschen Mannschaft gelungen, in die Runde der letzten Vier vorzustoßen.

DVV-Präsident Thomas Krohne zog trotzdem ein positives Fazit: "Das Abschneiden der Männer ist ein toller Erfolg. Wir sind direkt für die EM 2014 qualifiziert. Es war ein wichtiger Schritt im Lernprozess Richtung Rio. Bulgarien war schlagbar, leider gab es am Ende zuviele Eigenfehler", sagte er. Nach den zum Teil herausragenden Leistungen in der Vorrunde mit Erfolgen gegen Olympiasieger Russland, Bulgarien und Tschechien konnte das Team um den Diagonalangreifer Georg Grozer den Trend im ersten K.o.-Spiel nicht bestätigen. Immer wieder schlichen sich kleinere Schwächephasen ein, die sich gegen einen derart hochklassigen Gegner rächten.

Im Halbfinale in Kopenhagen trifft nun Bulgarien auf Italien, das sich gegen Finnland mit 3:1 durchsetzte. Im zweiten Semifinale stehen sich Olympiasieger Russland und Titelverteidiger Serbien gegenüber. Die beiden Halbfinals finden am Samstag im Fußball-Stadion Parken statt.